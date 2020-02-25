إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس "كورونا"

أعلن مستشار ​وزير الصحة​ الإيراني، علي رضا وهاب زادة، أن "نتائج التحاليل، التي أجراها نائب الوزير إيرج حريرجي أكدت إصابته ب​فيروس كورونا​".

وقد عينت ​السلطات الإيرانية​ بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس "كورونا"، التي أمر بتشكيلها الرئيس ​حسن روحاني​.