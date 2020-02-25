إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس "كورونا"

أعلن مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، أن "نتائج التحاليل، التي أجراها نائب الوزير إيرج حريرجي أكدت إصابته بفيروس كورونا".
وقد عينت السلطات الإيرانية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس "كورونا"، التي أمر بتشكيلها الرئيس حسن روحاني.
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