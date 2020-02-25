شركة "Acres": إقفال فرع "LeMall"- سن الفيل نهاية آذار المقبل

أعلنت شركة "Acres" القائمة على مشاريع "LeMall"، في بيان عن قرارها إقفال أحد فروع مجمّعاتها LeMall Sin El Fil، ​سن الفيل​- ​الحبتور​، مع نهاية شهر آذار المقبل، مبينة أن "قرار إقفال الفرع، يأتي بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يشهدها ​لبنان​، والتي انعكست سلبًا على مختلف القطاعات وكبرى المؤسّسات والشركات، إن لناحية صعوبة الاستيراد من الخارج في ظلّ ​الأزمة​ الراهنة أو لناحية تعثّر التسهيلات المصرفيّة، ما شكّل عائقًا أساسيًّا أمام استمراريّة أصحاب المحال و​المطاعم​ والمؤسّسات العاملة ضمن نطاق "LeMall"- سن الفيل، سواء المستثمرين أو المستأجرين أو الشركاء المعنيّين".

وأكدت الشركة "استمراريّتها في خدمة الروّاد والزبائن من خلال فرعَي "LeMall Dbayeh" و "LeMall Saida"، سواءً لأغراض التسوّق أو لارتياد سلسلة المطاعم المتنوّعة والترفيه، كما وعزمها على الاستمرار في خططها التوسّعيّة المستقبلية"، معربة عن أملها بأن "يعمّ ​الأمن​ و​السلام​ لبنان، وأن يستعيد استقراره ونشاطه الاقتصادي".