شركة "Acres": إقفال فرع "LeMall"- سن الفيل نهاية آذار المقبل

أعلنت شركة "Acres" القائمة على مشاريع "LeMall"، في بيان عن قرارها إقفال أحد فروع مجمّعاتها LeMall Sin El Fil، سن الفيل- الحبتور، مع نهاية شهر آذار المقبل، مبينة أن "قرار إقفال الفرع، يأتي بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يشهدها لبنان، والتي انعكست سلبًا على مختلف القطاعات وكبرى المؤسّسات والشركات، إن لناحية صعوبة الاستيراد من الخارج في ظلّ الأزمة الراهنة أو لناحية تعثّر التسهيلات المصرفيّة، ما شكّل عائقًا أساسيًّا أمام استمراريّة أصحاب المحال والمطاعم والمؤسّسات العاملة ضمن نطاق "LeMall"- سن الفيل، سواء المستثمرين أو المستأجرين أو الشركاء المعنيّين".
وأكدت الشركة "استمراريّتها في خدمة الروّاد والزبائن من خلال فرعَي "LeMall Dbayeh" و "LeMall Saida"، سواءً لأغراض التسوّق أو لارتياد سلسلة المطاعم المتنوّعة والترفيه، كما وعزمها على الاستمرار في خططها التوسّعيّة المستقبلية"، معربة عن أملها بأن "يعمّ الأمن والسلام لبنان، وأن يستعيد استقراره ونشاطه الاقتصادي".
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