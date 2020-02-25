عدوان: طلبنا من رئيس الهيئة الموقتة للمرفأ تقريرا ماليا مفصلا عن السنوات الماضية لدرسه في اللجنة

أشار رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ إلى انه "طلبنا من رئيس الهيئة المؤقتة للمرفأ تقريرا ماليا مفصلا عن السنوات الماضية لدرسه في اللجنة وعلى ضوء ​النقاش​ نتخذ القرار المناسب"، لافتا الى "اننا في زمن يحق للجميع طرح الأسئلة، والأرقام هي التي ستظهر إن كان هناك هدر أو فساد أو إذا كان هناك عمل جيد يجب الإضاءة عليه".

ولفت عدوان الى ان "اللجنة توقفت أيضا في جلستها عند آلية التعيينات للموظفين في الفئة الأولى، وكل الحاضرين في الجلسة أجمعوا على أنه من دون آلية في مجلس الوزراء لا يجب أن تحصل أي تعيينات، لذلك سنرفع توصية لمجلس الوزراء أن لا يقوم بأي تعيينات جديدة قبل اعتماد الآلية أو اعتمادها بانتظار إقرار القانون".