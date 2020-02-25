الأمم المتحدة منحت جمعية "نسروتو" مركزا إستشاريا خاصا بمجلسها الإقتصادي والإجتماعي

شاركت "​جمعية نسروتو​" ممثَّلةً برئيسها الأب ​مروان غانم​ وأمينة السرّ ريما سعادة الترك، بالدورة العادية 2020 للجنة ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ للأمم المتحدة المعنيّة بالمنظّمات غير الحكوميّة، الّتي عُقدت في مقرّ ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وخلال انعقاد الجلسة الثالثة، أوصت لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلّفة من 19 عضوًا يمثّلون كلّ القارّات، بالاجماع بمنح مركز استشاري خاص إلى "جمعية نسروتو- الأناشيد" في لجنتي وضع المرأة ولجنة المخدّرات للمنظّمات غير الحكومية في الأمم المتحدة. مع الإشارة إلى أنّ هذا المركز يمكّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، البحث عن معلومات الخبراء أو المشورة من المنظمة.

يُذكر أنّ جمعيّة نُسروتو تعمل على تأهيل المدمنين والمدمنات على المخدِّرات و​الكحول​، إيواء النساء المعنّفات، خدمة ودعم المساجين وإعادة اصلاح الأحداث. أمّا المركز الإستشاري الخاص الّذي حصلت عليه، يؤهّلها إلى:

- التشاور مع الدول الأعضاء ومع الأمم المتحدة بشكل كبير على أساس طبيعة ونطاق العمل الّذي تقوم به الجمعية.

- الحضور في الاجتماعات وتكليف ممثّلين رسميّين إلى مقرّات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف و​فيينا​ للمشاركة بالمؤتمرات والنشاطات، وتعيين ممثّلينم فوّضين للمشاركة بصفة مراقبين في الجلسات العلنيّة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية.

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- تقديم بيانات مكتوبة متعلّقة بنطاق عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الّتي قد يتمّ تداولها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء المجلس.

- تقديم عروض شفهيّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول البنود الّتي ينبغي أن تكون مسموعة، والّتي تخضع لموافقة المجلس.

- التشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، إجراء دراسات أو تحقيقات بتوصية من المجلس.

- إستخدام مرافق الأمم المتحدة للمؤتمرات أو الإجتماعات المتعلقة بعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والترتيبات الملائمة للحصول على الوثائق المتعلّقة بالمسائل في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، خلال الاجتماعات العامة للجمعية العموميّة.

- صلاحيّة الوصول إلى الوثائق الصحفيّة للأمم المتحدة والتوزيع السريع والفعّال للوثائق المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، وصلاحيّة استخدام مكتبات الأمم المتحدة.