نجاّر التقى قريطم واطلع منه على أوضاع مرفأ بيروت

اطلع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجاّر من رئيس مجلس ادارة ​مرفأ بيروت​ ​حسن قريطم​، على أوضاع المرفأ وكيفية تطوير المشاريع المستقبلية والنهوض به، وزوده الوزير بالتوجيهات اللازمة. ومن المقرر ان يقوم الوزير نجاّر بجولة تفقدية لمرفأ بيروت الاسبوع المقبل. وتابع نجاّر مع الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية ​جان بيروتي​ مستجدات معالجة الاشغالات على الاملاك البحرية العامة وعلى الوضع السياحي في ظل ​الأزمة​ التي تمر بها البلاد .

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