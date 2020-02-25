هارون: الاجتماع مع لجنة الصحة خصص للاطلاع على اجراءات الوزارة

اشار نقيب اصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ أن "الاجتماع مع ​لجنة الصحة النيابية​ كان مخصصا للاطلاع على اجراءات ​وزارة الصحة​ والنقص في المواد الطبية". ولفت هارون الى ان "​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ وعد بالكشف على مستودعات الادوية لمعرفة اذا كان هناك ادوية يتم توزيعها على المستشفيات". إضغط للمزيد

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