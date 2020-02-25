قوى الأمن: فصيلة الضنّيّة توقف أفراد عصابة نفّذت أكثر من 15 عملية سرقة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "بتاريخ 21/2/2020 وردت الى مخفر السفيرة في وحدة الدرك الإقليمي، شكوى مقدمة من أحد المواطنين ضد: - ب. ض.(مواليد عام 2003، لبناني)، بجرم سرقة. بناءً عليه، قامت دورية من فصيلة ​الضنية​ بالتوجّه الى منزل المشتبه به، وتوقيفه"، مشيرة الى انه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، بالاشتراك مع كل من اللبنانيين: ه. ض. (مواليد عام 2004) ع. ي. (مواليد عام 1984) ر. ض. (مواليد عام 1987) وبأنهم كانوا يخبّئون المسروقات في داخل منزل مهجور، ويبيعونها لاحقاً إلى كلٍ من: من ا. ه. (مواليد عام 1980، لبناني) ط. ق. (مواليد عام 1981، لبناني)".

وأوضحت المديرية أنه "بتاريخي 23 و24/2/2020 داهمت قوة من الفصيلة أمكنة تواجدهم وعملت على توقيفهم، وضبطت بندقية كلاشنكوف وذخيرة ومماشط عائدة لها، وقنابل يدوية، وبندقيتَي صيد، ومجموعة سيوف وخناجر قديمة، وأقنعة. كما جرى توقيف: - م. ض. (مواليد عام 1958، لبناني)، كونه مالك المنزل المهجور ولحيازته أسلحة حربية وذخيرة من دون ترخيص قانوني. وقد اعترفوا بقيامهم بأكثر من /15/ ​عملية سرقة​ من منازل مختلفة. أودعوا مع المضبوطات مفرزة ​طرابلس​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".