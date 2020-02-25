أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 21/2/2020 وردت الى مخفر السفيرة في وحدة الدرك الإقليمي، شكوى مقدمة من أحد المواطنين ضد: - ب. ض.(مواليد عام 2003، لبناني)، بجرم سرقة. بناءً عليه، قامت دورية من فصيلة الضنية بالتوجّه الى منزل المشتبه به، وتوقيفه"، مشيرة الى انه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، بالاشتراك مع كل من اللبنانيين: ه. ض. (مواليد عام 2004) ع. ي. (مواليد عام 1984) ر. ض. (مواليد عام 1987) وبأنهم كانوا يخبّئون المسروقات في داخل منزل مهجور، ويبيعونها لاحقاً إلى كلٍ من: من ا. ه. (مواليد عام 1980، لبناني) ط. ق. (مواليد عام 1981، لبناني)".
وأوضحت المديرية أنه "بتاريخي 23 و24/2/2020 داهمت قوة من الفصيلة أمكنة تواجدهم وعملت على توقيفهم، وضبطت بندقية كلاشنكوف وذخيرة ومماشط عائدة لها، وقنابل يدوية، وبندقيتَي صيد، ومجموعة سيوف وخناجر قديمة، وأقنعة. كما جرى توقيف: - م. ض. (مواليد عام 1958، لبناني)، كونه مالك المنزل المهجور ولحيازته أسلحة حربية وذخيرة من دون ترخيص قانوني. وقد اعترفوا بقيامهم بأكثر من /15/ عملية سرقة من منازل مختلفة. أودعوا مع المضبوطات مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: فصيلة الضنّيّة توقف أفراد عصابة نفّذت أكثر من 15 عملية سرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.