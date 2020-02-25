النشرة: بدء جلسة الحكومة المخصصة لبحث التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" عن بدء جلسة مجلس الوزراء في ​القصر الجمهوري​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، مبينة أن الجلسة مخصصة لبحث التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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