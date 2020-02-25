بطيش: إعادة هيكلة الدَين العام من اجل تخفيض حجمه وكلفته باتت ملحة

أكد الوزير السابق ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "إعادة هيكلة الدَين العام، من اجل تخفيض حجمه وكلفته، باتت مُلحّة، ويجب عدم الاكتفاء بإعادة الجدولة التي تقتصر عادة على إطالة المُهَل، وذلك في إطار برنامج متكامل للنهوض ب​الاقتصاد​".

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