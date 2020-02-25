فرنجيه التقى السفير الجزائري وعرض معه الاوضاع الراهنة

عرض رئيس تيار المرده النائب السابق ​سليمان فرنجيه​ مع سفير الجزائر في ​لبنان​ عبد الكريم الركايبي الأوضاع الراهنة. وأكد الركايبي على عمق العلاقات بين لبنان والجزائر وضرورة تمتينها عبر الاستثمارات في العديد من المجالات.

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