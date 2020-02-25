توقيف عصابة أقدمت على سرقة شاحنة على متنها حاوية مواد غذائية من مرآب الشاحنات في مرفأ بيروت

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ من تفكيك عصابة منظّمة، أقدمت بتاريخ 16/2/2020 على سرقة شاحنة على متنها حاوية بداخلها 28 طناً من المواد الغذائية الجاهزة للتصدير الى الخارج -عبر الترانزيت- كانت مركونة في داخل مرآب ​الشاحنات​ في ​مرفأ بيروت​"، معلنة أنه "بتاريخي 17 و19/2/2020 ومن خلال عمليات نوعية ومتزامنة في مناطق ​الضاحية الجنوبية​، الحمراء، ​نهر الموت​، والمرفأ، جرى توقيف جميع أفراد العصابة، وهم: غ. ح. (مواليد 1989، لبناني) م. ن. (مواليد 1992، لبناني) أ. ق. (مواليد 1985،سوري) ح. ج. (مواليد 1973، ليناني) ع. ي. (مواليد 1997، لبناني)".

وأوضحت أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بسرقة الشاحنة وبيع البضاعة إلى أحد الأشخاص على الحدود اللبنانية – السورية، لجهة ​بلدة القصر​ - ​الهرمل​. وجرى جرى ضبط الشاحنة والبضاعة التي بيعت، وأُعيدت إلى مالكها، إضافةً إلى ضبط مبلغ/12،500،000/ ل.ل. من ثمن البضاعة المباعة.وقد أظهرت التحقيقات بأن الموقوفين قاموا بسرقات مماثلة في أوقاتٍ سابقة"، مشيرة الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".