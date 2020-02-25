حتي التقى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية وتشديد على التزام لبنان بمبادرة السلام العربية

التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أعضاء اللجنة النيابية للشؤون الخارجية برئاسة النائب ياسين جابر، وقدم لهم عرضا شاملا لموقف لبنان من صفقة العصر، مشددا على "الثوابت اللبنانية من القضية الفلسطينية، والتزام لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرتها الجامعة العربية على مستوى القمة".
كما عرض حتي امام اللجنة، لنتيجة اللقاءات الديبلوماسية التي عقدها في القاهرة وفي جدة خلال الاجتماعات العربية والإسلامية، والخطوات التي سيقوم بها به في الفترة المقبلة.
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