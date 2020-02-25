حتي التقى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية وتشديد على التزام لبنان بمبادرة السلام العربية

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ أعضاء اللجنة النيابية للشؤون الخارجية برئاسة النائب ​ياسين جابر​، وقدم لهم عرضا شاملا لموقف ​لبنان​ من صفقة العصر، مشددا على "الثوابت اللبنانية من ​القضية الفلسطينية​، والتزام لبنان بمبادرة ​السلام​ العربية التي أقرتها ​الجامعة العربية​ على مستوى القمة".

كما عرض حتي امام اللجنة، لنتيجة اللقاءات الديبلوماسية التي عقدها في ​القاهرة​ وفي جدة خلال الاجتماعات العربية والإسلامية، والخطوات التي سيقوم بها به في الفترة المقبلة.