نديم الجميل: نعاني الأمرّين بسبب حزب الله و هو يعارض و يعرقل الحلول

اعتبر النائب ​نديم الجميل​، في تصريخ عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا نعاني اليوم الأمرّين بسبب ​حزب الله​ و هو يعارض و يعرقل الحلول، لأن الانفراجات و المصلحة العامة قد تضرّ بمصلحته الخاصة:، مشيرا الى أن "الحزب يعارض بشراسة الاستعانة ب​صندوق النقد الدولي​ لأنه قد يشترط للمساعدة، تنفيذ بعض الاصلاحات، أهمها ضبط تهريب البضائع والاموال و​السلاح​ عبر ​المطار​ والمرفأ والحدود".

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