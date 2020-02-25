عزل مئات السيّاح في فندق في إسبانيا جراء كورونا

مدريد: عزلت السلطات الإسبانية مئات السيّاح في فندق في جزيرة تينيريفي الإسبانية حيث أقام إيطالي يمكن أن يكون حاملاً لفيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أعلنت متحدثة باسم السلطات الإقليمية في أرخبيل الكناري.
وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس "مئات النزلاء وُضعوا تحت المراقبة الصحية" في فندق "كوستا أديخي بالاس" بانتظار إجراء فحص ثان للإيطالي المشتبه بإصابته، مشيرةً إلى أن الإجراء ليس حجراً صحياً بالمعنى الدقيق للكلمة.
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