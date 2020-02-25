شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية مرتقبة للرئيس الأسبق حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر أن جنازة عسكرية ستقام للرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولم يحدد موعدها حتي الان.
وتوفى منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.
وفور وفاة الرئيس الأسبق محمدحسنى مبارك ثار الجدل حول طبيعة الجنازة الخاصة بالرئيس الأسبق وهل هى جنازة عسكرية أم مدنية ، وبعيدا عن هذا الجدل فإن القانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم ، يحسم هذا الجدل ويحدد الشكل العام لجنازة قادة حرب أكتوبر 1973 بمن فيهم الرئيس محمد حسنى مبارك
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