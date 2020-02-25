شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: رصيد المتأخرات بلغ 234 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن رصيد المتأخرات الضريبية بلغ 234 مليار جنيه فى 31 ديسمبر الماضى، منها 203 مليار جنيه ضرائب على الدخل، و31 مليار جنيه ضرائب على القيمة المضافة، لافتا إلى أن قيمة الضرائب غير المتنازع عليها ولا يمكن تحصيلها بلغت 33.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2019، موضحا أن هذا المبلغ مرحل منذ عدة سنوات.



جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال جلسة اللجنة المنعقدة اليوم لمناقشة الحصيلة َ والمتاخرات الضريبية و خطة المصلحة فى المرحلة القادمة، حيث طلب سالم من رئيس المصلحة تفاصيل المبالغ المستحقة للمصلحة لدى الغير، خاصة المتأخرات غير المتنازع عليها ولايمكن تحصيلها.



كما طلب سالم من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استعراض ما اتخذته المصلحة من إجراءات نحو تحصيل تلك المتأخرات، وقد أكد مختار توفيق، رئيس قطاع التحصيل بمصلحة الضرائب، أن هذه المتأخرات تتضمن مبلغ 28.8 مليار جنيه بمركز كبار الممولين معظمها مستحقة على هيئات تابعة للدولة ومؤسسات صحفية، وأن المصلحة لا تستطيع اتخاذ أى إجراءات ضدهم، و دأضاف أن وزير المالية عرض مذكرة بتلك المشكلة على رئيس مجلس الوزراء.

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وطلب النائب مصطفى سالم ضرورة موافاة اللجنة خلال 48 ساعة بصورة من هذه المذكرة وهل تمت مناقشتها بمجلس الوزراء من عدمة وما النتائج التى تم التوصل إليها فى حالة عرض ومناقشة المذكرة، موكدا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ناقشت هذه المشكلة منذ عدة سنوات ومصلحة الضرائب ووزارة المالية تقف عاجزة نحو التوصل لحل فيها رغم ضخامة المبلغ والذي وصل 33.4 مليار حتى نهاية 2019.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحصيلة والمتأخرات الضريبية للنصف الأول من العام المالى 2019/2020، وكذلك خطة المصلحة فى المرحلة القادمة.