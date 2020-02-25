شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة عن"إيطاليا" وتكرم مستشارها الثقافى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الواقعية الايطالية بين الشكل والفكر والتجربة الحياتية" عنوان الندوة الثقافية التى نظمتها " أمس الإثنين" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الامناء فى مقرها بمدينة السادس من أكتوبر وذلك في اطار حرص الجامعة على توطيد العلاقات الثقافية بين مصرو ايطاليا.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة وأضاف أن الندوة نظمها قسم اللغة الايطالية بكلية اللغات والترجمة برئاسة الدكتورة سوسن زين العابدين وقد شارك فى الدكتور دافيدي سكلماني المستشار الثقافي لسفارة ايطاليا بالقاهرة بحضور نخبة من عمداء الكليات واساتذة الجامعة ومن بينهم الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة .

وقالت الدكتور نجلاء محمود عميد كلية اللغات والترجمة أن إيطاليا من الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة منذ القدم وأن اللقاء جاء تأكيدا لرسالة كلية اللغات والترجمة بالتواصل المستمر مع الحضارات والثقافات المختلفة. وقد تفاعل الطلاب مع المستشار الثقافي حيث طرحوا عدة اسئلة حول موضوع الندوة.

وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة مكتب العلاقات الى أن مثل هذا النشاط المرتبط بدعم علاقات الجامعة على المستوى الدولى يصب فى النهاية فى مصلحة طلاب الجامعة حيث يتم تهيئة المناخ امامهم من أجل التعرف على ثقافات مختلفة والتعرف عن قرب على أشكال التعامل مع الحضارات الاخرى بهدف صقل خبراتهم وتجاربهم التى سوف تنعكس بكل تأكيد بشكل ايجابى على قدرتهم على اقتحام الحياة العامة بعد التخرج.

وفى ختام الندوة قام الدكتور محمد العزازى بتكريم الدكتور دافيدي سكلماني المستشار الثقافي لسفارة ايطاليا بالقاهرة وذلك بإهدائه درع الجامعة تقديراً لدوره فى دعم العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا.

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