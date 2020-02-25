الصحة اليمنية تؤكد خلو البلاد من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، خلو اليمن من فيروس كورونا حتى الان.

وقال علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الأولية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" ، إن "جملة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ومكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن يندرج في إطار الاستعدادات لأي طارئ واجراءات وقائية لما قد يحدث".

ونفى الوليدي الشائعات "التي يروج لها البعض بأن اليمن سيستقبل مرضى مصابين بالفيروس من خارج البلاد".

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وأشار إلى أن هذا يأتي في اطار الشائعات ليس إلا وأن وزارة الصحة تسعى جاهدة إلى اتخاذ التدابير الوقائية المتخذة كبقية البلدان.

ودعا الوليدي جميع المواطنين للإسهام الفعال في مساعدة جهود وزارة الصحة في تنفيذ خططها الصحية الهادفة في الحفاظ على صحة المجتمع وعدم الالتفات الى الشائعات المغرضة التي لا تخدم الصالح العام.

وأكد الوليدي ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال كثير من القضايا الصحية ومنها الاستعدادات والاجراءات المتخذة لمجابهة أياحتمال لظهور كورونا أو حتى مواجهة أمراض الحميات المختلفة.