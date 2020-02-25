خبر صادم من جوجل لهواة الألعاب.. وقف الفلاش بنهاية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - فيما يعد خبرا سيئا لهواة الألعاب، أعلنت شركة أدوبي اليوم عزمها وقف دعم الفلاش في نهاية عام 2020.
وقالت جوجل في بيان، إن برنامج فلاش ظل لمدة 20 عاما يساعد مستخدمي المتصفحات في الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو وتشغيل التطبيقات على الويب. وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح فلاش أقل شيوعًا. وانخفض عدد مستخدمي الفلاش على جوجل كروم من 80% إلى 17% فقط خلال 3 سنوات.
وأضافت أن المواقع تنتقل إلى تقنيات الويب المفتوحة، وهي تقنية أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من فلاش، وأكثر أمانا خاصة في التسوق أو التعامل المصرفي أو قراءة المستندات الحساسة. كما أنها تعمل على كل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، بحيث يمكنك زيارة موقعك المفضل في أي مكان.
وأكدت جوجل أنها ستزيل برنامج الفلاش تمامًا من متصفحها جوجل كروم في نهاية عام 2020
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