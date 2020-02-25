لتحويلها لأكبر متحف عالمي مفتوح.. الأقصر تزيل منازل نجع أبو عصبة بالكرنك

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شنت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة منازل نجع أبو عصبة التي كانت تعرقل تنفيذ المشروع القومي لكشف وإحياء طريق الكباش، الرابط بين معبدي الكرنك والأقصر، والذي سيحول مدينة الأقصر لمتحف عالمي مفتوح.

وقال المهندس أسعد مصطفى، مستشار محافظ الأقصر لشئون المشروعات، إن مشروع كشف وإحياء طريق الكباش، سيحول مدينة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، ما يسهم في جذب السائحين من مختلف دول العالم، إذ أن هذا الطريق يربط بين أعرق معبدين أثريين في مصر وهما معبد الأقصر والكرنك.

وقال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إن هناك تعاون كبير من جانب أهالي نجع أبو عصبة الذين أخلوا منازلهم قبل أيام وسلموها لسلطات محافظة الأقصر لتنفيذ الإزالة، وقدم مواطن المستندات الخاصة التي تثبت ملكيته للعقار مشيرًا إلى أنه سيجري صرف تعويضات عقب الانتهاء من الإزالة مباشرة.

يذكر أن طريق الكباش الفرعوني يربط بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، وتصطف على جانبيه المئات من تماثيل الكباش الأثرية الشهيرة، ويعد أكبر مشروع أثرى فى العالم أجمع ويأتي الاهتمام به في إطار خطة تطوير الأقصر وتحويلها إلى أكبر متحف عالمي مفتوح.