إيطاليا / خمسة ضحايا لفيروس كورونا وإرتفاع حالات الإصابة إلى 219

وكالات- أعلنت السلطات الايطالية ظهر اليوم الاثنين 24 فيفري2020 إرتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى خمسة أشخاص، وذلك بعد وفاة رجل مسن (85 عاماً) في منطقة لودي، بؤرة تفشي الفيروس في مقاطعة لومبارديا (شمال)، بينما تمّ تأكيد إصابة 219 شخصاً في عموم البلاد.

هذا ما أعلنه رئيس هيئة الدفاع المدني، المفوض الخاص لحالة طوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريللي، خلال مؤتمر صحفي.

ووفق المسؤول الايطالي، هناك 167 مصابًا في مقاطعة لومبارديا، بما فيهم أربعة ضحايا، بينما يبلغ عدد المصابين في مقاطعة فينيتو (شمال شرق) 27 شخصاً، بينهم ضحية واحدة وهو رجل كبير السن.

أما عدد مصابي إقليم إميليا رومانيا (شمال-وسط) فقد بلغ 18 شخصاً، كما تم تسجيل أربع إصابات في مقاطعة بيمونتي (شمال غرب)، وثلاثة في لاتسيو (جنوب وسط).