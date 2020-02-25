أسرة حسني مبارك تؤكد وفاته

أعلنت أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن نبأ وفاته.
وكان علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كشف يوم الأحد الماضي أن والده يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات العسكرية، بعد إصابته بوعكة صحية.
إلى جانب ذلك أفاد مصدر مقرب من أسرة مبارك، بتفاصيل الحالة الصحية وقال إن مبارك أجرى
وكان فريد الديب محامي مبارك أكد من قبل أن الرئيس الأسبق أجرى جراحة تحت إشراف خبير أجنبي بالتنسيق معالأطباء المصريين، مشدداً على أن حالته الصحية مستقرة، ودرجة وعيه كبيرة جداً، وأجهزته الحيوية تعمل بشكل جيد.
يشار إلى أن آخر ظهور لمبارك، البالغ من العمر 91 عاما، كان في أكتوبر الماضي وذلك بعد تنحيه قبل 9 سنوات، على "يوتيوب"، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.
وفي 26 ديسمبر 2018، ظهر حسني مبارك على شاشات التلفزيون للمرة الأخيرة أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون.
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