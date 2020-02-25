الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها عدم السفر الى الدول الموبوءة

جددت وزارة الخارجية الكويتية مناشدتها للمواطنين الكويتيين بعدم السفر إلى الدول التي سجلت بها حالات مؤكدة لفيروس كورونا المستجد وبتأجيل سفرهم في الوقت الراهن حتى إشعار آخر.

ودعت الخارجية في بيان لها، المواطنين الكويتيين المتواجدين حالياً في تلك الدول مغادرتها فوراً حفاظاً على سلامتهم، مع ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء تواجدهم

في تلك الدول حتى مغادرتهم لها بما في ذلك اتباع اجراءات السلامة والإلتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية في تلك الدول، والاتصال بهواتف الطوارئ لسفارة الكويت عند الحاجة لأي مساعدة.