الناطق الرسمي للحكومة الكويتية يؤكد شفافية التعامل مع كورونا ويحذر من الشائعات

قال رئيس مركز التواصل الحكومي، والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إن الحكومة تتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بكل شفافية، مؤكدًا أن الجهات الحكومية المعنية تعمل في نسق واحد للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس.
وأشار المزرم إلى الاجتماع الذي عقده وزير الصحةالشيخ د. باسل الصباح مع عدد من قياديي الجهات الحكومية المعنية لتطبيق خطة التعامل مع تداعيات الفيروس.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية المعنية واستقاء المعلومات حول آخر مستجدات هذا الفيروس من مصادرها الرسمية وعدم تداولالشائعات، مؤكدًا أن المسئولية مشتركة ولا تقع فقط على عاتق الحكومة بل أيضًا تقع على عاتق المجتمع للوقاية من هذا الفيروس.
وأشار إلى خطورة تناقل المعلومات الخاطئة وبث الشائعات التي من شأنها حدوث أمور سلبية، مؤكدًا الحاجة إلى التكاتف والعمل يدًا بيد لمنع انتشار أي شائعة والتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر اتباع التعليمات والإرشادات التي تعلن عنها الجهات الحكومية المعنية.
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