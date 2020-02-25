واشنطن ترغب في إرجاء حفل تنصيب الرئيس الأفغاني لولاية ثانية

صرّح مصدران أمريكيان "مسئولان " بأن (واشنطن ) تريد من الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني ، إرجاء حفل تنصيبه لولاية رئاسية ثانية ، وذلك وسط أزمة تلوح في الأفق بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية. وأوضح المصدران - في تصريحات صحفية بثتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء - أن المسئولين الأمريكيين يخشيان من أن يعرّض النزاع على نتائج الانتخابات، جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان للخطر.

يذكر أن ( واشنطن ) لم تعترف بإعلان لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان بفوز الرئيس عبد الغني في الانتخابات الرئاسية "2019" كما أنها لم تعترف كذلك بإعلان المُنافس الرئيسي في الانتخابات عبد الله عبد الله فوزه ، ووصفه الانتخابات "بالمزورة".

يأتي هذا في الوقت الذي اتفقت فيه (واشنطن ) مع حركة "طالبان " المسلحة على خفض حدة العنف في أفغانستان لمدة أسبوع بدءًا من يوم /السبت/ الماضي، في خطوة قد تمهد الطريق لإطلاق الحوار بين الأطراف الأفغانية. الثلاثاء - أن المسئولين الأمريكيين يخشيان من أن يعرّض النزاع على نتائج الانتخابات، جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان للخطر.يذكر أن ( واشنطن ) لم تعترف بإعلان لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان بفوز الرئيس عبد الغني في الانتخابات الرئاسية "2019" كما أنها لم تعترف كذلك بإعلان المُنافس الرئيسي في الانتخابات عبد الله عبد الله فوزه ، ووصفه الانتخابات "بالمزورة".يأتي هذا في الوقت الذي اتفقت فيه (واشنطن ) مع حركة "طالبان " المسلحة على خفض حدة العنف في أفغانستان لمدة أسبوع بدءًا من يوم /السبت/ الماضي، في خطوة قد تمهد الطريق لإطلاق الحوار بين الأطراف الأفغانية.

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