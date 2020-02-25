تشريد 300 شخص وشلل في جاكرتا جراء الفيضانات

أعلن المتحدث باسم وكالة الحد من آثار الكوارث في إندونيسيا أجوس ويبوو، اليوم الثلاثاء، أن الفيضانات تسببت في تشريد أكثر من 300 شخص، وشل شبكة المواصلات بمعظم أنحاء العاصمة جاكرتا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن

المياه غمرت عشرات الضواحي وتسربت داخل مبان سكنية ومناطق تجارية وأجزاء من مجمع القصر الرئاسي وأكبر مستشفى بالبلاد، مما تسبب في خسائر ضخمة بالمعدات الطبية، مضيفة أن السلطات اضطرت إلى قطع الكهرباء عن عدد من المناطق.



وبدأت موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات في إندونيسيا أمس الأول /الأحد/، وتتوقع سلطات الطقس أن يستمر هطول الأمطار على مدار الأسبوعين المقبلين.



جدير بالذكر أن الفيضانات والانهيارات الأرضية ضربت العاصمة الإندونيسية الشهر الماضي، وتسببت في مصرع 60 شخصا، ونزوح مئات الآلاف.