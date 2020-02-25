السعودية: حكم إبتدائي بإعدام متهم بالتخابر مع إيران

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمًا إبتدائيًا على مجموعة مكونة من 8 مواطنين لتورطهم وتعاونهم مع الاستخبارات الإيرانية.
وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال جلسة علنية للمحكمة، بحضور المدعي العام والمدعي عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم وممثلي حقوق الإنسان، تضمن قرارها الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرًا؛ لثبوتإدانته بخيانته لبلاده ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية.
كما قام المدعى عليه السادس بتزويد الشخص من الاستخبارات الإيرانية بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله في الأمن الوطني للسعودية، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين، وأماكن الدخول والخروج من تلك السفارتين والتواجد الأمني فيها.
كما قضي الحكم بسجن بقية المتهمين مددا متفاوتة بلغ مجموعها 58 عاما؛ لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للسعودية ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات، وتم إفهامهم أن لهم حقا في طلب الاستئناف خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.
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