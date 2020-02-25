الصين تكشف موعد نتائج تجارب عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أن التجارب السريرية لعقار (ريمديسيفير) المضاد للفيروسات بدأت رسميًا في عدد من المستشفيات في مدينة (ووهان) بوسط الصين "مركز انتشار الفيروس" لاختبار كفاءته فيمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. موضحة أن نتائج هذه التجارب ستظهر في 27 أبريل المقبل.
قال نائب مدير الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكريةهي زيمين - في تصريح اليوم - "إنه لم تتم الموافقة على تسويق (ريمديسيفير) في أي دولة حتى الآن، حيث إنه مازال في مرحلة التجارب".
وكانت الصين وافقت أوائل الشهر الجاري على تسجيل التجارب السريرية للدواء المضاد للفيروسات (ريمديسيفير).
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