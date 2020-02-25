كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحث المواطنين على البقاء في منازلهم مع انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث باسم الوزارة للتلفزيون الإيراني، بأن عدد قتلى المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 16 قتيلًا وحثت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على البقاء في منازلهم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الحكومي "كانت هناك 34 حالة مؤكدة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك 16 شخصًا في مدينة قم، وسيكون أكثر أمانًا للناس للبقاء في المنزل". حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووصل عدد القتلى في إيران إلى 16، وأصيب 95 شخصًا في جميع أنحاء إيران.

وأوضح موقع إيتيسون لاين الإعلامي على الإنترنت، اليوم، أن اثنين آخرين من الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا توفوا، مما رفع عدد القتلى إلى 14 في الجمهورية الإسلامية التي سجلت أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي.

وأضاف رئيس جامعة سايف للعلوم الطبية وفقًا للموقع الإلكتروني "أظهرت الاختبارات أن لديهم فيروس كورونا جديدًا".

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن فريقًا من منظمة الصحة العالمية سيصل إلى البلاد اليوم أيضًا.

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وأضافت وزارة الصحة يوم الاثنين، إن 61 شخصًا أصيبوا في إيران وإن حوالي 900 حالة أخرى مشتبه بها.

ولم تذكر إيران بعد عدد الاشخاص الذين خضعت للحجر الصحي لكن وكالة مهر شبه الرسمية للانباء قالت إن 320 شخصا نقلوا الى المستشفى في مدينة قم الشيعية المقدسة حيث أكدت طهران مقتلها الأولين الاسبوع الماضي.

ويأتي تفشي المرض في إيران في الوقت الذي يواجه فيه حكامه من رجال الدين ضغوطًا أمريكية متزايدة تضرب الاقتصاد بشدة. لقد خرجت واشنطن من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 مع القوى الكبرى في عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على البلاد.

ويهدد تفشي المرض بعزل إيران أكثر من ذلك، مع تعليق العديد من الدول رحلاتها بعد ظهور حالات فيروس كورونا لدى المسافرين من إيران في كندا ولبنان والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان والعراق.

لمنع انتشار الفيروس، أمرت السلطات الإيرانية بإلغاء الحفلات الموسيقية، ومباريات كرة القدم، وإغلاق المدارس، والجامعات في العديد من المحافظات كإجراء وقائي.