كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، إصابة 34 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التليفزيون الإيراني، حثت وزارة الصحة، المواطنين على البقاء في المنازل بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وتوفي اثنين آخرين من الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد القتلى في إيران إلى 14، والتي سجلت أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضين وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران، الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأنه إجراء وقائي مؤقت.