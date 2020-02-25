كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 25/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

قال موقع اقتصاد اون لاين، اليوم الثلاثاء إنه توفي اثنين آخرين من الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد القتلى في إيران إلى 14، والتي سجلت أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضين وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

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