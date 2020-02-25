كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 25/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إيران تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 14 حالة
قال موقع اقتصاد اون لاين، اليوم الثلاثاء إنه توفي اثنين آخرين من الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد القتلى في إيران إلى 14، والتي سجلت أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضين وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقتل وإصابة 157 شخصًا في أعمال شغب بالعاصمة الهندية
صرح مسؤول بالشرطة لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 150 في اشتباكات بين جماعات معارضة في العاصمة الهندية في أشد أعمال الشغب دموية في المدينة منذ بدء الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد، قبل شهرين.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الكويت تعلن إصابة 8 حالات بفيروس كورونا جميعهم قدموا من إيران
أعلنت السلطات الكويتية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة 8 حالات بفيروس كورونا إلى 8 حالات جميعهم قدموا من إيران حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.