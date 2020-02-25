كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون: المتمردون المدعومون من تركيا يستولون على بلدة بإدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولين أتراك ومتمردين، اليوم الثلاثاء، بأن المتمردين السوريين المدعومين من الجيش التركي سيطروا على بلدة النيرب في إدلب شمال غرب سوريا. المنطقة الأولى التي يتم الاستيلاء عليها من القوات الحكومية السورية المتقدمة في المحافظة.

وقال يوسف حمود، المتحدث باسم الجيش الوطني المدعوم من تركيا، لوكالة "رويترز": "بمساعدة أصدقائنا الأتراك، استعدنا السيطرة على مدينة النيرب الاستراتيجية، بوابة سراقب بعد طرد الميليشيات الروسية الإرهابية".

وقال مسؤول أمني تركي، إن الجيش التركي دعم هجوم المتمردين بالقصف وأن فرق التخلص من القنابل والمتمردين يقومون الآن بتطهير المدينة.

وأضاف المسؤول التركي لـ"رويترز": "هذا سيحدث قريبًا. تكبد النظام خسائر فادحة في الاشتباكات الليلة الماضية. أيضًا، تم الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة".

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ووأضح، أنه لم يحدث أي اشتباك بين القوات التركية والروسية في تقدم يوم الاثنين بشأن النيرب وأنه لم يفقد أي جنود أتراك حياتهم في الاشتباكات.

تحاول قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، استعادة آخر منطقة كبيرة يسيطر عليها المتمردون في سوريا بعد تسع سنوات من الحرب. نزح قرابة مليون سوري بسبب القتال الأخير.

وردت تركيا بإرسال الآلاف من القوات والمعدات إلى المنطقة لدعم المتمردين في مقاومة الهجوم.

كان الهدف التالي هو الاستيلاء على مدينة سراقب الإستراتيجية، حيث يجتمع الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في سوريا والذي يربط بين دمشق وحلب الطريق غربًا إلى البحر الأبيض المتوسط.