كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا.. التحقيق في حادث دهس خلال عرض كرنفالي بمدينة فولكسمارسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقًا، اليوم الثلاثاء، في حادث دهس خلال عرض كرنفالي في مدينة فولكسمارسن غرب ألمانيا.

وأوردت صحيفة "بيلد"، الأكثر مبيعًا على صفحتها الأولى: "ما الذي يحدث في بلدنا؟"، قائلة، إن المحققون، يأملون، في استجواب رجل يبلغ من العمر 29 عامًا يشتبه في تنفيذه دهس بسيارة مرسيدس فضية خلال موكب كرنفال في فولكسمارسن، والذي أدى إلى إصابة أكثر من 50 شخصًا، بينهم 18 طفلًا.

وقالت الشرطة على موقع "تويتر"، إن 35 شخصًا ما زالوا في المستشفى، اليوم الثلاثاء، بينما غادر 17 آخرون المستشفى بعد العلاج. ثمانية عشر من المصابين أطفال، مشيرة إلى أن الدافع وراء السائق لا يزال غير واضح والتحقيقات جارية.

وذكرت صحيفة "بيلد" وغيرها من وسائل الإعلام، أن الرجل الألماني ، الذي قُبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ، لم يكن في حالة مناسبة لاستجوابه يوم الاثنين. وقالت بعض التقارير الإعلامية، إنه كان يعاني من إصابة في الرأس.

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ونقلت "بيلد" عن محقق قوله: "لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية."

وأضاف المحقق: "لكننا نعتقد أن مرتكب الجريمة تصرف بقصد، وأن المشاكل النفسية ربما لعبت دورًا".

كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الألمانية، بما في ذلك التلفزيون الألماني ZDF ، أن الرجل يعتقد أنه كان تحت تأثير الكحول أو ربما المخدرات ولكن المحققين رفضوا حتى الآن تأكيد هذا.

كما رفض المتحدثون باسم الشرطة والمدعين العامين في الولاية التعليق على تقارير وسائل الإعلام التي تفيد بأن شخصًا آخر قد تم اعتقاله فيما يتعلق بالحادث. وذكرت إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية، أن الشخص الثاني صور الحادثة، لكن لم يتضح كيف تورطوا فيها.

روز الاثنين، هو ذروة موسم الكرنفال في المناطق الكاثوليكية بألمانيا، خاصة في راينلاند حيث يرتدي عشرات الآلاف من الناس المشروبات الكحولية ويصطفون في الشوارع لمشاهدة المسيرات والعوامات الساخرة.