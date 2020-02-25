كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة آخر وزير دفاع للاتحاد السوفيتي ديمتري يازوف عن 95 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن آخر وزير دفاع في الاتحاد السوفيتي، المارشال ديمتري يازوف، توفي في موسكو عن عمر يناهز 95 عامًا.

وقالت الوزارة: "توفي مشير الاتحاد السوفيتي ديمتري تيموفيفيتش يازوف في 25 فبراير في موسكو، عن عمر يناهز 95 عامًا بعد مرض طويل وخطير"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

كان "يازوف" آخر قائد عسكري يحصل على أعلى رتبة كمارشال في الاتحاد السوفيتي. خلال الحرب الوطنية العظمى، حصل على وسام النجمة الحمراء. شغل منصب وزير دفاع الاتحاد السوفيتي من مايو 1987 إلى أغسطس 1991. تحت قيادته، غادرت القوات السوفيتية أفغانستان.

وحسبما صرح نيكولاي ديريابين ، رئيس أركان نادي القادة العسكريين: "من المرجح أن يتم دفن يازوف في مقبرة الحرب الفيدرالية التذكارية في ميتيشتشي، وهي مدينة تقع شمال موسكو مباشرة، في 28 فبراير، سيتم منح يازوف كل التكريم العسكري المستحق".