كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تنصح رعاياها بعزل أنفسهم بعد رحلات شمال إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على الأشخاص الذين زاروا شمال إيطاليا عزل أنفسهم إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

وتحاول إيطاليا احتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا حتى الآن والذي تفشى في منطقتي لومباردي وفينيتو.

وصرح وزير الصحة مات هانكوك "النصيحة الرسمية التي سيتم تحديثها رسميًا في الساعة الثامنة صباحًا ستتغير حتى يتسنى لأولئك الذين ذهبوا إلى شمال إيطاليا - أي أي شخص توجه إلى إيطاليا شمال بيزا - إذا كان لديهم مرض، مثل أعراض البرد، عزل أنفسهم.

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وأضاف هانكوك "إذا كان الناس قد ذهبوا إلى المناطق المتأثرة التي فرضتها الحكومة الإيطالية على الحجر الصحي، فيجب عليهم عزل أنفسهم سواء كانت لديهم أعراض أم لا".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، أكثر الدول تضررًا في أوروبا، يوم السبت إلى أكثر من 150 حالة، مما أدى إلى مقتل ثلاث أشخاص، مما دفع الحكومة إلى إغلاق المناطق الأكثر تضررًا في منطقتي لومباردي وفينيتو الشمالية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، أكثر الدول تضررًا في أوروبا، يوم السبت إلى حوالي 80، مما أسفر عن مقتل شخصين ودفع الحكومة لإغلاق المناطق الأكثر تضررًا في منطقتي لومباردي وفينيتو الشمالية.

