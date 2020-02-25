كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": الهند تشتري معدات دفاعية من واشنطن بـ3 مليارات دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الهند ستشتري معدات دفاعية تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة. في اليوم الثاني من زيارته التي استمرت يومين للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال "ترامب" في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة نيودلهي، يوم الاثنين: "كانت الولايات المتحدة تعمل بشكل منتج مع باكستان لمكافحة الإرهاب على أراضيها"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وأضاف "ترامب" و"مودي": "نيودلهي وواشنطن لم توقعا بعد على صفقة تجارية، البلدين سيبدأان محادثات للتوصل إلى اتفاق شامل".

كما قال "ترامب"، إنه ناقش مع "مودي"، الذي يسميه "صديقه العزيز"، أهمية وجود شبكة اتصالات الجيل الخامس آمنة في الهند، قبل مزاد موجات البث المخطط له من قبل البلاد.

منعت الولايات المتحدة شركة هواوي، بحجة أن استخدام مجموعة أدواتها يخلق إمكانية للتجسس من قبل الصين - وهو ادعاء نفته هواوي وبكين - ولكن الهند، حيث تستخدم شركات الاتصالات منذ فترة طويلة معدات الشبكة من الشركة الصينية، لم تقم بعد بالاستدعاء.