كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تسجل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران.

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وقد سجلت وزارة الصحة بالبحرين، 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وانتشر فيروس كورونا في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.