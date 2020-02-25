كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: لا يوجد اتفاق حتى الآن حول قمة سوريا الرباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق كامل بشأن عقد قمة مقترحة في الخامس من مارس مع روسيا وفرنسا وألمانيا بشأن الصراع في إدلب في سوريا ولكنه قد يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك التاريخ. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي مؤتمر صحفي في أنقرة قبل مغادرته في رحلة إلى أذربيجان، قال أردوغان إنه من المقرر أن يأتي وفد روسي إلى تركيا يوم الأربعاء لمناقشة الوضع في إدلب.

وأعلن الكرملين، أن روسيا تؤيد عقد "قمة رباعية" للجمع بين تركيا وفرنسا وألمانيا لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم فكرة القمة"، مشيرًا إلى أن موسكو "ما زالت تنسق" موعد المؤتمر مع الحكومات المعنية.

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كما أضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجتمع مع نظرائه الروس والألمان والفرنسيين في 5 مارس "لمناقشة الوضع في إدلب، حيث تسببت القوات الحكومية في تشريد ما يقرب من مليون شخص.

وفر حوالي 800.000 شخص منذ كثفت قوات النظام السوري - المدعومة من القوات الجوية الروسية - هجومها على إدلب في ديسمبر.

كما حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن أكثر من 80.000 شخص ينامون في الهواء الطلق في درجات حرارة متجمدة بعد قصف إدلب.

