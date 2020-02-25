كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 157 شخصًا في أعمال شغب بالعاصمة الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول بالشرطة لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 150 في اشتباكات بين جماعات معارضة في العاصمة الهندية في أشد أعمال الشغب دموية في المدينة منذ بدء الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد، قبل شهرين.

وأوضح أنيل ميتال، وهو ضابط شرطة "لقد توفي سبعة أشخاص، ومن بينهم قائد شرطة دلهي"، مضيفًا أن حوالي 150 شخصًا أصيبوا في أعمال العنف يوم الاثنين.

واندلعت الاشتباكات في منطقة بشمال شرق المدينة بين الآلاف من الناس يتظاهرون ضد قانون الجنسية الجديد ويعارضونه. واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان، لكنهم ناضلوا لتفريق الحشود التي ألقيت بالحجارة والتي دمرت الحواجز المعدنية وأشعلت السيارات ومضخة البنزين.

وصرح الدكتور راجيش كالرا، المشرف الطبي الإضافي في مستشفى جورو تيج بهادور في نيودلهي "أصيب بعض الأشخاص الذين أصيبوا بأعيرة نارية". حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وظلت التوترات في أجزاء من المدينة مرتفعة، اليوم الثلاثاء مع إغلاق المدارس في بعض المناطق وسط تقارير إخبارية عن اشتباكات جديدة، وتم إغلاق ما لا يقل عن خمس محطات مترو في المدينة.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء لرويترز إن فرقها كانت تستجيب لتقارير تفيد بثمانية على الأقل من حالات الحرق العمد المنفصلة، اليوم أيضًا، وهي مرتبطة باحتجاجات جديدة في المدينة.

وأضاف أن المتظاهرين أحرقوا سيارة تابعة للإدارة، يوم الاثنين، وأصيب عدد صغير من رجال الإطفاء في أعمال العنف.

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وبدأت أعمال العنف يوم الاثنين عندما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الأولى للهند. من المقرر أن يجتمع ترامب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي لإجراء محادثات، اليوم، في مكان يقع على بعد بضعة أميال من مكان وقوع الاشتباكات.

وفي مؤتمر صحفي في وقت مبكر من اليوم، ناشد رئيس وزراء دلهي، آرفيند كيجريوال، الناس للحفاظ على السلام قائلًا "أي مشكلة يمكن حلها سلميًا". مضيفًا "العنف لن يساعد في إيجاد حل".

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الداخلية الهندي أميت شاه بمسؤولي الشرطة في كيجريوال بعد ظهر اليوم لمناقشة الوضع.

وكانت الاحتجاجات ضد قانون تعديل المواطنة الجديد، الذي يسهل طريق غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة يهيمن عليها المسلمون للحصول على الجنسية الهندية.

وقد أدى ذلك إلى اتهامات بأن مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي يقوضان تقاليد الهند العلمانية، بينما ينكر حزب بهاراتيا جاناتا أي تحيز ضد الأقلية المسلمة في الهند التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 180 مليون نسمة، ولكن المعترضين كانوا ينظمون احتجاجات ويخيمون في أجزاء من نيودلهي لمدة شهرين.

واندلع العنف حتى عندما كان ترامب يمتدح الهند كدولة متسامحة.

وصرح ترامب في كلمة ألقاها أمام حشد يضم أكثر من 100.000 شخص في ولاية غوجارات مودي "إن الهند دولة تتبنى بكل فخر الحرية، والحقوق الفردية وسيادة القانون وكرامة كل إنسان".