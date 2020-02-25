ملف “حمزة مون بيبي”.. السلطات المغربية تتسلم من الإمارات المصممة المتهمة

يرتقب أن تصل المصممة، عائشة عياش، إلى المغرب، ظهر اليوم الثلاثاء، ليتم تسليمها للسلطات المغربية، على إثر اتهامها في ملف “حمزة مون بيبي”، المثير للجدل.

وألقي القبض، خلال الأسبوع الماضي، على عائشة عياش في الإمارات، بعدما أصدرت السلطات المغربية، في وقت سابق، مذكرة اعتقال دولية في حقها.

وامتنعت عائشة عياش عن الدخول للمغرب منذ تفجر ملف “حمزة مون بيبي”، قبل أن يقر متهمون في نفس القضية بعلاقتها بهم، وتورطها رفقتهم في المنسوب إليهم، حسب أقاولهم في التحقيقات.

ويرتقب أن يتم نقل عائشة عياش إلى مقر الفرقة الوطنية للتحقيق معها، قبل أن تحال على هيأة المحكمة، لتنظم إلى المتهمتين الفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام.

وقضت المحكمة الابتدائية في مراكش، سابقا، بحبس 4 متهمين في ملف حمزة مون بيبي، سنتين لكل منهما، مع غرامات، وتعويضات ثقيلة، في انتظار الحكم على باقي المتهمين.