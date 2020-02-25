“صراع ثنائي” بين برشلونة وريال مدريد على ضم لاعب مغربي

انضاف فريق برشلونة الإسباني إلى قائمة الفرق الراغبة في التعاقد مع الموهبة المغربية قيس رويز، متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ من العمر 17 سنة، والتي يأتي في مقدمتها فريق ريال مدريد.

وكشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية أن مسؤولي الفريق الكتلاني عبروا، خلال الأيام الأخيرة عن رغبتهم في الاستفادة من اللاعب المغربي، الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان يوم 30 يونيو من العام المقبل.

وفي سياق متصل، سبق لمسؤولي فريق ريال مدريد الإسباني التعبير عن رغبتهم في التعاقد مع الموهبة المغربية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قيس رويز، بعد المستزيات الكبيرة التي يقدمها بفرنسا.

ووفق ما كشفه موقع “ديفينسا سينطرال” الإسباني، المقرب من الفريق الملكي، فاللاعب المغربي، الذي يشغل مركز متوسط ميدان، يحظى باهتمام مسؤولي الريال، مبرزا في السياق ذاته أن عقده مع الفريق الباريسي ينتهي بعد 18 شهرا.

وشدد المصدر ذاته على كون توجه مسؤولي الريال يصب في اتجاه التفاوض مع باريس سان جيرمان للظفر بخدمات اللاعب المغربي، معتبرا أن الفريق الملكي لا يرغب في “سرقة” اللاعب من منطلق العلاقة الجيدة التي تجمع الفريقين.