إدانة المنتج الشهير هارفي واينستين بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب

قررت هيأة المحلفين في محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك، أمس الاثنين، إدانة المنتج الأمريكي الشهير، هارفي واينستين، بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وأفلت هارفي من 3 تهم كانت موجهة إليه في إطار قضية الانتهاكات الجنسية، والاغتصاب، أشدها عقوبة هي “التربص الجنسي”، التي كانت يمكن أن تؤدي به إلى السجن طوال ما تبقى من عمره.

ويواجه هارفي احتمال الحكم عليه بالسجن 25 سنة، بعدما أدانته هيأة محلفين مؤلفة من سبعة رجال، وخمس نساء.

وأكدت ممثلة الدفاع عن واينستين، دونا روتونا، مباشرة بعد الإدانة، أن موكلها سيستأنف القرار.

يذكر أن هيأة المحلفين في أمريكا لا تصدر حكما على المتهم، وإنما تتأكد من التهم الموجه إليه عبر الدلائل لتقرر بدء محاكمته.