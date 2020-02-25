شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع المصابين بكورونا وتدعو للبقاء بالمنازل والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 دعت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، المواطنين للبقاء في منازلهم بسبب تفشي كورونا.

Advertisements إلى ذلك، دعت الناشطة شيرين عبادي تطالب بمحاكمة "طيران ماهان" لاستمرار الرحلات إلى الصين رغم كورونا كما أعلنت الصحة الإيرانية، أن عدد المصابين بكورونا وصل إلى 95 توفي منهم 15.

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