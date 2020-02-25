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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حقيقة وفاة حسني مبارك والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
نفى الفنان المصري تامر عبد المنعم، المقرب من أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأخبار التي تم تداولها صباح اليوم، والتي تشير إلى وفاة الرئيس الأسبق.
وقال عبد المنعم، في تصريحات وفقا لـ "القاهرة 24"، إن ما تم تداوله صباح اليوم شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الرئيس حالته مستقرة تمامًا، وذلك حسمبا أبلغته أسرة الرئيس الأسبق.
وكان العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبارًا تقول: “وفاة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق، عن عمر يناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض.
ولد محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
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