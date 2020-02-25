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52 مصابًا في حادثة دهس في ألمانيا

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أصيب 52 شخصًا بجروح اليوم إثر اصطدام سيارة بحشد خلال مهرجان وسط ألمانيا.

وأفادت شرطة مقاطعة هيسي بأن من بين الضحايا 18 طفلا ، وأن 35 شخصًا لا يزالون يخضعون للعلاج حاليًا فيما تمكّن 17 شخصًا من مغادرة المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن دوافع السائق لم تتضح بعد.

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