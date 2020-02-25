شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مصابًا في حادثة دهس في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أصيب 52 شخصًا بجروح اليوم إثر اصطدام سيارة بحشد خلال مهرجان وسط ألمانيا.

وأفادت شرطة مقاطعة هيسي بأن من بين الضحايا 18 طفلا ، وأن 35 شخصًا لا يزالون يخضعون للعلاج حاليًا فيما تمكّن 17 شخصًا من مغادرة المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن دوافع السائق لم تتضح بعد.