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الإمارات تعلق جميع رحلات الطيران إلى إيران

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علقت دولة الإمارات جميع رحلات طائرات الركاب والشحن من وإلى إيران اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع، بسبب فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام إن إيرانيين آخرين مصابين بفيروس كورونا المستجد توفيا في إيران ليزيد عدد الوفيات هناك إلى 14 شخصا.

وقالت البحرين، التي أعلنت عن حالة إصابة ثانية بالمرض، إنها علّقت كل الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر.

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