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وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع المصابين بكورونا وتدعو للبقاء بالمنازل

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طهران - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع المصابين بكورونا وتدعو للبقاء بالمنازل

طهران - الخليج 365

دعت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، المواطنين للبقاء في منازلهم بسبب تفشي كورونا.

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إلى ذلك، دعت الناشطة شيرين عبادي تطالب بمحاكمة "طيران ماهان" لاستمرار الرحلات إلى الصين رغم كورونا

 

كما أعلنت الصحة الإيرانية، أن عدد المصابين بكورونا وصل إلى 95 توفي منهم 15.

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