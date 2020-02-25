الصحة السعودية: ننسق مع البحرين لعلاج 4 مواطنات سعوديات من فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت الصحة السعودية إنها تنسق مع الصحة البحرينية لعلاج 4 مواطنات سعوديات من فيروس كورونا.

وأكدت أن السعوديات المصابات بفيروس كورونا سيبقين في البحرين لحين شفائهن. Advertisements ونصحت الصحة السعودية المواطنين والمقيمين فيها بالتريث في السفر لإيطاليا واليابان. وأعلنت كل من البحرين والكويت وعمان والعراق عن تسجيل إصابات بكورونا لعائدين من إيران.

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