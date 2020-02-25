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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية: ننسق مع البحرين لعلاج 4 مواطنات سعوديات من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت الصحة السعودية إنها تنسق مع الصحة البحرينية لعلاج 4 مواطنات سعوديات من فيروس كورونا.
وأكدت أن السعوديات المصابات بفيروس كورونا سيبقين في البحرين لحين شفائهن.
ونصحت الصحة السعودية المواطنين والمقيمين فيها بالتريث في السفر لإيطاليا واليابان.
وأعلنت كل من البحرين والكويت وعمان والعراق عن تسجيل إصابات بكورونا لعائدين من إيران.
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