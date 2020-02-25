"كورونا" يصل "كركوك" العراقية عن طريق أشخاص قدموا من إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت السلطات العراقية عن إصابة 4 أشخاص بكورونا في كركوك قدموا من إيران.

وسجلت كل من البحرين والكويت وعمان أكثر من عشر إصابات لعائدين من إيران. Advertisements واليوم قررت السلطات العمانية وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر السفن الإيرانية في ميناء خصب. وتفشى فيروس كورونا في مدن إيرانية وخلف أكثر من 14 حالة وفاة وعشرات الإصابات. وكان طيران الإمارات أعلن اليوم تعليق الرحلات إلى إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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