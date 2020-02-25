سلطات السعودية أهابت بالمواطنين بضرورة التريث حاليا بالسفر إلى إيطاليا واليابان

أهاب "المركز الوطني للوقاية من ​الأمراض​ ومكافحتها (وقاية)- saudi cdc"، بجميع المواطنين والمقيمين "ضرورة التريّث حاليًّا في السفر إلى ​إيطاليا​ و​اليابان​ لغير الحاجة، حفاظًا على صحّتهم وسلامتهم، وذلك نظرًا لاستمرار تسجيل حالات إصابة بـ"​فيروس كورونا​" الجديد في هذين البلدين".

وكانت ​وزارة الصحة السعودية​ قد شدّدت على "أهميّة التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية الّتي تنشرها باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل"، مؤكّدةً "متابعتها لجميع مستجدّات "فيروس كورونا" الجديد، واتّخاذها العديد من الإجراءات الإحترازيّة والوقائيّة للتعامل مع الفيروس، حيث تواصل الوزارة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة للفيروس في منافذ الدخول للسعودية؛ وكذلك تعزيز جاهزيّة المنشآت الصحيّة للتعامل مع الحالات التنفسيّة المعدية".